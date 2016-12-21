Путин требует разобраться с акцизами на алкоголь: Люди мрут, как мухи

Москва, 21 декабря. Российский парламент должен принять законодательные меры после массового отравления жителей Иркутска. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
По словам главы государства, необходимо разобраться с акцизными сборами на спиртосодержащую продукцию, которая связана с отдельными отраслями промышленности.
«На самом деле мы видим, к чему приводят такие поблажки: десятками люди мрут, как мухи», — подчеркнул Путин.
Напомним, ранее стало известно о том, что 62 человека скончались после употребления настойки «Боярышник».
Читайте по теме: ФАН публикует список погибших после отравления «Боярышником» в Иркутске