Грабители раздели и затолкали в багажник таксиста в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 декабря. Банда грабителей раздела и отобрала ценности у водителя такси, прикинувшись пассажирами, в Ленобласти.

Трое неизвестных, в том числе молодая женщина, угрожая таксисту ножом, забрали у него телефон, 2000 рублей и куртку, а затем затолкали его в багажник машины и заперли там. После этого злоумышленники скрылись.

Как потерпевшему удалось выбраться, не сообщается, однако он смог обратиться с заявлением в полицию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, преступников разыскивают, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».