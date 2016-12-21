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«Умри, мразь»: сотрудник почтовой службы уволен за записку в посылке москвички
Происшествия

«Умри, мразь»: сотрудник почтовой службы уволен за записку в посылке москвички

Вчера 19:57
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«Умри, мразь»: сотрудник почтовой службы уволен за записку в посылке москвички

Москва, 21 декабря. Москвичка решила послать друзьям в Азербайджан мешок конфет. Из-за проблем на таможне посылка вернулась назад, причем внутри была записка: «Умри, мразь».

История стала достоянием общественности, потому что жительница Москвы написала о произошедшем в Facebook. В почтовой компании по камерам наблюдения выяснили, кто это сделал. Происшествие объяснили эмоциональным срывом сотрудника.

Сотрудник Pony Express, оставивший записку «Умри, мразь», уволен, заявила директор по маркетингу компании Маргарита Тарасова, Life.ru.

«Для нас это чрезвычайная ситуация. Сотрудник уволен, он больше не работает в компании. Все затраты, которые девушка-отправитель понесла, компенсированы», — заметила Тарасова, подчеркнув, что клиентке уже принесли извинения.

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Таисия Григорьева
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