Самолет без шасси готовится к аварийной посадке во «Внуково»

Москва, 21 декабря. Вылетевший из Сургута Boeing-737 готовится к аварийной посадке в московском аэропорту «Внуково». Согласно предварительным данным, у воздушного судна, на борту которого находятся 113 человек, не сработала одна из стоек шасси.

«Не вышла одна стойка шасси, готовится аварийная посадка», — отметил источник в экстренных службах Москвы.

Чтобы успешно посадить самолет, пилотам придется пролететь над взлетно-посадочной полосой на низкой высоте. Все службы «Внуково» переведены в повышенный режим готовности, сообщает Life.