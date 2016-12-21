Володин интригует: на пост президента в 2018 году претендует самый популярный политик

Москва, 21 декабря. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин рассчитывает на то, что «самый популярный» и «уважаемый в мире» политик примет участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

Сам депутат не планирует баллотироваться.

«Догадайтесь сами, кто у нас самый популярный человек в стране, кто самый уважаемый человек в мире», — отметил Володин в ходе общения с журналистами.

Напомним, ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин указал на то, что в 2017 году парламентарии займутся повышением качества законотворчества.

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