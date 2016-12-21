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Телеканал «Пятница»и авторы «Ревизорро» ответили на претензии МВД
Общество

Телеканал «Пятница»и авторы «Ревизорро» ответили на претензии МВД

21.12.2016 19:33
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Телеканал «Пятница»и авторы «Ревизорро» ответили на претензии МВД

Москва, 21 декабря. Телеканал «Пятница» никогда не получал предупреждений от МВД России, касающихся работы журналистов программы «Ревизорро». Об этом в среду заявил официальный представитель канала.

Он отметил, что авторы программы никогда не пытались подменить собой правоохранительные или надзорные органы. Если в ходе подготовки сюжета возникали конфликтные ситуации, журналисты сразу же вызывали полицию. Деятельность участников программы он назвал журналистским расследованием.

«У съемочной группы и ведущей принимали заявления, в которых они указывали, что просят возбудить дело по 144 статье Уголовного кодекса России — воспрепятствование журналисткой деятельности», — пояснили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Ранее МВД РФ заявило, что журналисты программы «Ревизорро» не имеют права инспектировать заведения общественного питания, поскольку таким образом злоупотребляют свободой массовой информации и пытаются взять на себя полномочия контролирующего органа.

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Геннадий Плющев
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