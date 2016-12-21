Эрдоган: Убийца посла Карлова связан со сторонниками Гюлена

Анкара, 21 декабря. Следствие установило связь убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова с ФЕТО, организацией исламского проповедника и оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в Анкаре.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что застреливший российского посла боевик связан либо с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра», либо с ФЕТО, организацией Гюлена, подозреваемого властями Турции в организации попытки госпереворота в Турции летом 2016 года.

Сам Гюлен, узнав об убийстве посла, заявил, что осуждает это преступление.