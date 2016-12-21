Северный флот получил новый гидрографический катер

Архангельская область, 21 декабря. В Северодвинске состоялась церемония подъема Военно-морского флага на большом гидрографическом катере проекта 19920 «БГК-2154», который недавно вошел в состав Северного флота (СФ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Церемония подъема Андреевского флага состоялась в присутствии командира Беломорской военно-морской базы контр-адмирала Владимира Воробьева, также в церемонии приняли участие представители главного управления навигации и океанографии Минобороны РФ и сотрудники судостроительного завода «Вымпел».

В ведомстве отметили, что большой гидрографический катер «БГК-2154» был построен на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске. Данный катер стал пятым экземпляром в серии новых гидрографических катеров, которые создаются специально для Военно-морского флота России.