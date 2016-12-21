FAN-TV Лента новостей
Слуцкий рассказал, когда ратифицируют соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе
Политика

Слуцкий рассказал, когда ратифицируют соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе

Вчера 19:30
157

Слуцкий рассказал, когда ратифицируют соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе

Москва, 21 декабря. Документ, посвященный созданию постоянной базы Военно-морского флота Российской Федерации в Тартусе, может быть ратифицирован уже в начале 2017 года. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Согласно предварительным данным, срок действия соглашения составит 49 лет.

Напомним, ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил агентству НСН о том, что российская сторона заинтересована в размещении военно-морской базы на территории Сирийской Арабской Республики.

Читайте по теме: Красов: База ВМФ РФ в Тартусе — еще одно средство борьбы с терроризмом в Сирии

комментарии
Василий Съедин
Должна ли Россия помогать правительству Башара Асада?
Проголосовать
Все опросы
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Сегодня 20:28
125

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

Сегодня 19:57
218

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
54

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Сегодня 19:42
694

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
344
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Росгвардия накрыла сходку вежливых мафиози в Петербурге

20:41

НАТО не хочет комментировать договоренности РФ и Сербии о передаче вооружений

20:39

Трамп назначил главу совета по вопросам промышленной и торговой политики

20:32

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

20:28

Ученые ракрыли главный секрет челябинского метеорита

20:23

Трамп предложил расширить ядерный арсенал США

20:22

Ученые объяснили преимущества секса для продолжения человеческого рода

20:13

Адвокат назвал бредом новые обвинения США против Сноудена

20:04

Дебошир пытался руганью выгнать дочь Трампа из самолета за политику отца

20:01

Мэй обещает, что террористы не испортят британцам Рождество

19:58

Лучше бы выпили «Виагру»: три брата-импотента погибли при попытке изнасиловать крокодила в ЮАР

19:57

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

19:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Росгвардия накрыла сходку вежливых мафиози в Петербурге
Читать
Закрыть