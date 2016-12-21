Слуцкий рассказал, когда ратифицируют соглашение по базе ВМФ РФ в Тартусе

Москва, 21 декабря. Документ, посвященный созданию постоянной базы Военно-морского флота Российской Федерации в Тартусе, может быть ратифицирован уже в начале 2017 года. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Согласно предварительным данным, срок действия соглашения составит 49 лет.

Напомним, ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил агентству НСН о том, что российская сторона заинтересована в размещении военно-морской базы на территории Сирийской Арабской Республики.

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