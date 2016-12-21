Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурой на теракт в Берлине

Париж, 21 декабря. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo посвятил новый выпуск немецкой версии издания трагедии в Берлине.

На обложке свежего номера карикатуристы изобразили рождественский пряничный домик, из которого торчат оружейные стволы. «Они не изменят наш образ жизни», — гласит подпись на официальной странице Charlie Hebdo в Facebook.

Как сообщала «Свободная пресса», теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря. Грузовик въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города. Жертвами злоумышленника стали 12 человек, еще 48 попали в больницу. В преступлении подозревали 23-летнего выходца из Пакистана, однако в среду стало известно, что в деле появился новый подозреваемый, которого разыскивают по всей Европе.