Российские ученые нашли корень депрессии

Москва, 21 декабря. Пережитый в детстве стресс становится причиной депрессии во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук.

Для этого они провели эксперимент, в ходе которого моделировали у 3-5 дневных крысят ранний провоспалительный стресс, вводя им бактериальный липополисахарид. Затем они наблюдали за поведением крыс во время взросления. Выяснилось, что у животных, которым вводили бактериальный липополисахарид, развились симптомы депрессии и тревожности.

«Отправная точка была довольно простая: давно замечено психиатрами, что едва ли не большая часть людей, больных депрессией, пережили какие-то серьезные стрессорные травмы, например, насилие в раннем возрасте», — цитирует доктора биологических наук, профессора Наталью Гуляеву «Индикатор».