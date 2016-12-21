День энергетика — 2016: история праздника, план ГОЭЛРО, поздравления в стихах

В самые темные дни года в России отмечается профессиональный праздник тех, кто несет нам свет и тепло — День энергетика.

Когда отмечается День энергетика в 2016 году

День энергетика в России отмечается ежегодно 22 декабря. В некоторых странах бывшего СССР профессиональный праздник энергетиков отмечается в третье воскресенье декабря.

История праздника

Профессиональный праздник День энергетика в Советском Союзе отмечают с 1966 года. Праздник был установлен в память о дне принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов, который состоялся 22 декабря 1920 года.

Однако с 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР День энергетика стали отмечать в третье воскресенье декабря.

В 2015 году постановлением правительства Российской Федерации Дню энергетика возвратили его первоначальную дату — 22 декабря.

Значение праздника

День энергетика — это праздник в честь работников энергетической промышленности, благодаря трубу которых обеспечивается нормальная жизнь граждан и бесперебойная работа промышленных предприятий. То, что профессиональный праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых дней в году, имеет особый смысл, подчеркивая важность этой отрасли для нашей страны.

По многолетней, еще советской традиции в свой профессиональный праздник российские энергетики получают поздравления, как на официальном уровне, так и от своих близких.

Поздравления с Днем энергетика

***

Пусть, как ток по проводам,

Счастье льется в руки к вам,

Будет масса достижений,

Положительных мгновений,

Море света и тепла,

Энергичных дней, добра,

Премий классных и зарплат,

Достижений без преград,

Что бы вас Господь хранил,

Дал здоровья вам и сил!

***

Желаю каждому нашему энергетику

По отдельному теплому кабинетику,

Еще бесперебойного энергопитания

Во вверенных каждому объектах и зданиях.

Желаю для каждого — искренних почестей,

Авторитета, признания в обществе,

Высокой зарплаты и всяческих льгот.

Пусть каждый из вас, процветая, живет!

***

Энергетикам-профессионалам

В День энергетика желаем:

Работы не пыльной,

Зарплаты стабильной,

Без сильных обрывов,

Аварий, порывов.

Чтоб электрический ток

По линям ровно тек.

Вовремя платили потребители,

Не докучали расхитители.

Счастья, успеха,

Радости, смеха.