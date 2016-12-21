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День энергетика — 2016: история праздника, план ГОЭЛРО, поздравления в стихах
Общество

День энергетика — 2016: история праздника, план ГОЭЛРО, поздравления в стихах

Вчера 19:14
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День энергетика — 2016: история праздника, план ГОЭЛРО, поздравления в стихах

В самые темные дни года в России отмечается профессиональный праздник тех, кто несет нам свет и тепло — День энергетика.

Когда отмечается День энергетика в 2016 году

День энергетика в России отмечается ежегодно 22 декабря. В некоторых странах бывшего СССР профессиональный праздник энергетиков отмечается в третье воскресенье декабря.

История праздника

Профессиональный праздник День энергетика в Советском Союзе отмечают с 1966 года. Праздник был установлен в память о дне принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов, который состоялся 22 декабря 1920 года.

Однако с 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР День энергетика стали отмечать в третье воскресенье декабря.

В 2015 году постановлением правительства Российской Федерации Дню энергетика возвратили его первоначальную дату — 22 декабря.

День энергетика — 2016: история праздника, план ГОЭЛРО, поздравления в стихах

Значение праздника

День энергетика — это праздник в честь работников энергетической промышленности, благодаря трубу которых обеспечивается нормальная жизнь граждан и бесперебойная работа промышленных предприятий. То, что профессиональный праздник энергетиков приходится на один из самых коротких световых дней в году, имеет особый смысл, подчеркивая важность этой отрасли для нашей страны.

По многолетней, еще советской традиции в свой профессиональный праздник российские энергетики получают поздравления, как на официальном уровне, так и от своих близких.

Поздравления с Днем энергетика

***
Пусть, как ток по проводам,
Счастье льется в руки к вам,
Будет масса достижений,
Положительных мгновений,
Море света и тепла,
Энергичных дней, добра,
Премий классных и зарплат,
Достижений без преград,
Что бы вас Господь хранил,
Дал здоровья вам и сил!

***
Желаю каждому нашему энергетику
По отдельному теплому кабинетику,
Еще бесперебойного энергопитания
Во вверенных каждому объектах и зданиях.

Желаю для каждого — искренних почестей,
Авторитета, признания в обществе,
Высокой зарплаты и всяческих льгот.
Пусть каждый из вас, процветая, живет!

***
Энергетикам-профессионалам
В День энергетика желаем:
Работы не пыльной,
Зарплаты стабильной,
Без сильных обрывов,
Аварий, порывов.
Чтоб электрический ток
По линям ровно тек.
Вовремя платили потребители,
Не докучали расхитители.
Счастья, успеха,
Радости, смеха.

комментарии
Алексей Громов
#день энергетика #профессиональные праздники
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