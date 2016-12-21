«Джебхат Фатх аш-Шам» отрицает причастность к убийству российского посла

Москва, 21 декабря. Боевики террористической группировки «Джейш аль-Фатх» отрицают свою причастность к убийству российского посла Андрея Карлова в Турции. Об этом сообщает корреспондент арабского телеканала Al Aan Женан Муса.

Она пояснила, что террористы распространили заявление, в котором группировка «Джейш аль-Фатх» отрицает свою причастность к убийству Андрея Карлова. Стоит отметить, что ранее телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что ответственность за убийство посла РФ в Анкаре взяла на себя вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх».

Напомним, террористическая группировка «Джейш аль-Фатх» является ветвью запрещенной в России «Аль-Каиды».