ИГИЛ потеряло 138 боевиков в столкновениях с армией Турции на севере Сирии

Анкара, 22 декабря. Генштаб Турции заявил о ликвидации 138 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в сражении под сирийским городом Эль-Баб.

В боестолкновении в окрестностях города Эль-Баб террористы использовали проверенную тактику с применением смертников и автомобилей, начиненных взрывчаткой. Поначалу боевикам после взрывов удалось развить инициативу, в результате их атаки погибли 14 военнослужащих Турции, еще 33 человека получили ранения. В генштабе отметили, что этот день стал самым тяжелым в плане потерь с момента начала боевой операции турецких сил в Сирии. Однако армия Турции смогла взять ситуацию под контроль и уничтожить под городом Эль-Баб 138 боевиков ИГИЛ.