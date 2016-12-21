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Володин рассказал, чем займется Госдума в 2017 году
Политика

Володин рассказал, чем займется Госдума в 2017 году

Вчера 19:23
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Володин рассказал, чем займется Госдума в 2017 году

Москва, 21 декабря. Госдума в 2017 году как следует займется повышением качества законотворчества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в выступлении по итогам осенней сессии нижней палаты парламента России.

По словам Володина, этой осенью пришлось решать много оргвопросов, но теперь пора переход «ко второму этапу — повышению качества законотворческой деятельности». Володин поделился тем, какие важные моменты обсудили и решили парламентарии.

«Во-первых, в обязательном порядке проводить широкое обсуждение законодательных инициатив, в том числе с привлечением политических сил, не прошедших в парламент», — заявил политик. «Во-вторых, проводить профессиональную экспертизу законопроектов с привлечением научно-профессиональных сообществ и ведущих федеральных вузов», — продолжил руководитель нижней палаты парламента. «В-третьих, обеспечить поддержку реализации федеральных законодательных инициатив региональных парламентов, в том числе и через Совет законодателей»,  — обозначил одно из ключевых решений спикер Госдумы.

комментарии
Таисия Григорьева
#вячеслав володин
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