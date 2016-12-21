Володин рассказал, чем займется Госдума в 2017 году

Москва, 21 декабря. Госдума в 2017 году как следует займется повышением качества законотворчества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в выступлении по итогам осенней сессии нижней палаты парламента России.

По словам Володина, этой осенью пришлось решать много оргвопросов, но теперь пора переход «ко второму этапу — повышению качества законотворческой деятельности». Володин поделился тем, какие важные моменты обсудили и решили парламентарии.