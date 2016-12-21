ДНР и Киев рассчитывают произвести большой обмен пленными до конца года

Минск, 21 декабря. Власти Донецкой народной республики и представители Украины на встрече в Минске достигли ряда соглашений по обмену военнопленными. Об этом в среду заявила пресс-секретарь полпреда ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина.

«Нашим переговорщикам в гуманитарной подгруппе удалось достигнуть ряда важнейших договоренностей в вопросе обмена пленными. В данный момент ведется активная работа со списками обмениваемых», — пишет она в Facebook.

По словам Талакиной, руководство ДНР рассчитывает произвести большой обмен пленными до конца этого года. Ранее сообщалось, что украинская сторона сорвала работу экономической подгруппы по урегулированию ситуации в Донбассе.