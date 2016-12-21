В Алеппо начали прибывать автобусы с беженцами из Идлиба

Дамаск (Сирия), 21 декабря. В южные кварталы Алеппо доставлены 200 мирных жителей, которые были эвакуированы из шиитских населенных пунктов Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.

Согласно предварительным данным, четыре автобуса с сирийскими беженцами проехали через контрольно-пропускной пункт в Рамусе. Они будут размещены в районе Джибрин.

Напомним, ранее официальный представитель Организации Объединенных Наций (ООН) рассказал о возобновлении эвакуации мирных жителей из восточных районов Алеппо.

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