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Новобранцы спецназа ЗВО в Тамбове начали десантную подготовку
Россия

Новобранцы спецназа ЗВО в Тамбове начали десантную подготовку

Вчера 19:02
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Новобранцы спецназа ЗВО в Тамбове начали десантную подготовку

Тамбов, 21 декабря. Новобранцы соединений специального назначения Западного военного округа приступили к освоению десантирования с парашютами Д-6 и Д-10.

Доступ к прыжкам получили призывники, которые еще до военной службы получили десантную подготовку в центрах ДОСААФ, прошли дополнительное обучение на тренажерах в своих частях и сдали прыжковые зачеты наравне с контрактниками. В программе десантного курса прыжки с высот 600-900 метров и 1200-1400 метров, десантирование осуществляется с вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-12 и Ил-72. Каждый спецназовец должен совершить минимум 12 прыжков с парашютом.

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Алексей Громов
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