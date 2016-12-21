Новобранцы спецназа ЗВО в Тамбове начали десантную подготовку

Тамбов, 21 декабря. Новобранцы соединений специального назначения Западного военного округа приступили к освоению десантирования с парашютами Д-6 и Д-10.

Доступ к прыжкам получили призывники, которые еще до военной службы получили десантную подготовку в центрах ДОСААФ, прошли дополнительное обучение на тренажерах в своих частях и сдали прыжковые зачеты наравне с контрактниками. В программе десантного курса прыжки с высот 600-900 метров и 1200-1400 метров, десантирование осуществляется с вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-12 и Ил-72. Каждый спецназовец должен совершить минимум 12 прыжков с парашютом.