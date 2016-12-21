Сирия, 21 декабря. БДК ВМФ России «Королев» отчалил от берегов сирийского города Тартус. ССА захватила территорию, ранее подконтрольную террористам ИГ*, около города Аль-Баб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками террористической группировки «Джейш аль-Ислам», запрещенной на территории России, недалеко от шоссе, соединяющего города Дамаск и Хомс. Информация об итогах боев пока не поступала.

Провинция Тартус

Большой десантный корабль ВМФ России «Королев» отчалил от берегов сирийского города Тартус. На данный момент он прошел через пролив Босфор и направляется обратно к порту в Черном море.

Провинция Алеппо

Военные источники сообщают об ожесточенных боях между боевиками Свободной сирийской армии и террористами ИГ в провинции Алеппо. ССА захватила территорию в районе горы Акил, расположенную недалеко от города Аль-Баб.

Члены «Исламского государства» атаковали позиции турецкой армии в провинции Алеппо. В результате боев в районе госпиталя в пригороде Аль-Баба погибли трое солдат армии Турции.

Провинция Хомс

Недалеко от города Аль-Хула в провинции Хомс идут столкновения между сирийской армией и боевиками-оппозиционерами. В результате боев САА уничтожила несколько единиц военной техники исламистов, а также ликвидировала не менее семи радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская авиация нанесла серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГ, расположенным в пригороде Дейр эз-Зора. На данный момент воздушная операция продолжается.

Провинция Даръа

Разведка сирийской армии выявила беспилотные летающие аппараты, принадлежащие боевикам, в окрестностях города Даръа. Правительственные войска сбили 10 беспилотников, которые направлялись из деревни Аль-Нуайма в восточной части провинции в город Даръа.

Провинция Идлиб

Эвакуация боевиков и членов их семей из города Алеппо приостановлена, поскольку исламисты продолжают нарушать соглашения с сирийскими властями об эвакуации. Террористы не позволяют раненым и больным жителям городов Аль-Фуа и Кефрайя покинуть свои дома и уехать из зоны боевых действий.

Провинция Ракка

Недалеко от деревни Лакта в северном пригороде Ракки взорвалась бомба. В результате взрыва погибли двое бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Провинция Хама

Исламисты готовят масштабное наступление на подконтрольный правительственным войскам город Хама. Как сообщают военные источники, они собираются атаковать сразу по нескольким фронтам, включая позиции САА в районе населенных пунктов Маан, Соран, Вади аль-Даварат, Камхана и Маардас.

Провинция Хасака

В город Эль-Камышлы, расположенный на северо-востоке провинции Хасака, на грузовых самолетах была доставлена новая партия гуманитарной помощи. Груз весом в несколько тонн будет распределен между тысячами жителей провинции. В состав груза вошли продукты питания, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

Ирак

Армия Ирака уничтожила 14 террористов ИГ на востоке города Мосул. Местные СМИ сообщают, что правительственные войска планируют перегруппироваться и развернуть наступательную операцию по освобождению госпиталя Аль-Салам.