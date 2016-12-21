Так же, как все: стало известно, что посмотрит Путин по телевизору в новогоднюю ночь

Москва, 21 декабря. Президент РФ Владимир Путин отметит предстоящий Новый год «как все». О планах российского лидера рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Традиционно с родными, близкими, друзьями. Как все отмечают Новый год», — сообщил Песков в интервью телеканалу «Мир», добавив, что Путин будет смотреть свое обращение по телевизору.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что темой номер один на большой пресс-конференции Владимира Путина станет внутрироссийская жизнь, в частности вопросы, связанные с экономикой и социальной сферой.