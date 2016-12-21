Сирия и операция ВКС РФ станут важной темой большой пресс-конференции Путина

Москва, 21 декабря. Стали известны главные темы, которые будут подняты во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам года.

По словам пресс-секретаря Путина, темой номер один станет внутрероссийская жизнь: вопросы, связанные с экономикой и социальной сферой.

«Социальные обязательства и социальный характер нашего государства для Путина не подлежит обсуждению. И это обеспечивается в первую очередь. Я думаю, главный акцент будет сделан на этом», — отметил официальный представитель Кремля.

Еще одной важной темой станет обстановка в Сирии, где российские ВКС воюют с террористическими группировками. Песков подчеркнул, что это крупнейшая российская военная операция России за многие годы, поэтому она имеет огромное политическое значение. Еще одним важным пунктом повестки станут выборы в США, по итогам которых победил Дональд Трамп. И, конечно, президент не обойдет вниманием украинский кризис. Большая пресс-конференция Путина состоится в пятницу, 23 декабря.

