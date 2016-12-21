Власти Дебальцево предупредили об опасности обстрелов артиллерией ВСУ

Дебальцево, 21 декабря. Власти Дебальцево предупредили жителей города, что опасность обстрела возникнет только в случае использования украинскими силовиками артиллерии. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Дебальцево Александр Рейнгольд.

Он пояснил, что жители города обеспокоены действиями украинской армии на линии соприкосновения, а также опасаются артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Рейнгольд добавил, что опасность обстрела Дебальцево возникнет только в том случае, если украинские силовики будут использовать дальнобойную артиллерию.

«Дальнобойные орудия со стороны Светлодарска могут сюда добить», — сказал Рейнгольд.

Стоит отметить, что с 20 декабря украинские силовики пытаются прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево. По данным ЛНР, за время противостояния в районе Дебальцево ВСУ потеряли 40 человек убитыми, еще более 50 получили ранения.