ДНР восстановит сельское хозяйство при помощи предпринимателей из России

Донецк, 21 декабря. В Донецком центре славянской культуры состоялась выставка-ярмарка производителей ДНР, на которую пригласили гостей из России.

Свою продукцию на ярмарке представили порядка 20 предприятий ДНР. Один из гостей мероприятия, частный предприниматель из Московской области, отметил, что у Донецкой республики огромный сельскохозяйственный потенциал. После боевых действий в Донбассе многое оказалось разрушенным, но все можно восстановить, тем более что российские предприниматели в этом заинтересованы. ДНР сможет развить мощный аграрный сектор и обеспечивать не только нужды жителей республики, но и работать на экспорт.