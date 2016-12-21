Главные новости 21 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 21 декабря.

МВД России разъяснило, что действия журналистов программы «Ревизорро» неправомерны, проверки в ресторанах может устраивать только Роспотребнадзор. МВД объяснило, почему журналисты «Ревизорро» не могут устраивать проверки ресторанам.

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама за время пребывания в Белом доме воспользовался прямой телефонной линией с Москвой. Стало известно, зачем Обама звонил в Москву по «красному телефону».

Медработники ЛНР готовы оказывать медпомощь раненым киевским силовикам. Украинские военнослужащие за сутки почти 700 раз обстреляли территорию ДНР. Новости Новороссии: медики ЛНР спасают бойцов ВСУ, Киев нанес почти 700 ударов по Донбассу.

Дочь советника в посольстве Турции в Баку выпала из окна десятого этажа. Озвучена предварительная версия гибели дочери турецкого дипломата в Баку.

Жители Украины обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой не выступать на телевидении с новогодним обращением. Украинцы попросили Порошенко не портить настроение в Новый год.

Министерство внутренних дел России рассчитало, сколько будет стоить пачка сигарет в 2017 году. Стало известно, на сколько вырастут цены на сигареты в 2017 году.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что американский президент звонил Путину в связи с кибератаками. Кремль объяснил, зачем Обама внезапно позвонил Путину по закрытой линии.

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, почему Украина настаивает на дополнительном соглашении по поставкам российского газа. Новак объяснил, зачем Украина настаивает на допсоглашении по газу.

Российские власти потребовали извинений у американского издания, в котором убийство российского посла Андрея Карлова назвали «свершившимся правосудием». Захарова жестко отреагировала на ксенофобскую статью в США об убийстве Карлова.

Водитель грузовика, при помощи которого был совершен теракт на рождественской ярмарке в Берлине, отчаянно сражался за свою жизнь. Польский водитель грузовика сражался с террористом из Берлина.