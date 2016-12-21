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Песков считает Путина «абсолютным либералом»
Политика

Песков считает Путина «абсолютным либералом»

Вчера 18:50
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Песков считает Путина «абсолютным либералом»

Москва, 21 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин является «абсолютным либералом». Об этом журналистам в среду рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, многие недруги России пытаются выставить Путина консерватором, которому якобы чуждо слово «свобода».

«Но Путин абсолютный либерал по своей натуре. И гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя псевдооппозицией», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин по-прежнему считает развал СССР грандиозной катастрофой.

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