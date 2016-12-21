Песков рассказал, что думает Путин о развале СССР

Москва, 21 декабря. Отношение президента России Владимира Путина к развалу Советского Союза нисколько не поменялось. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, российские лидер по-прежнему считает крах СССР настоящей катастрофой, которая отбросила назад в развитии все страны, входящие в Союз.

«Путин считает, что это была катастрофа для тех народов, которые жили под крышей одного союзного государства. Всем нам, включая Россию, пришлось много наверстывать. Но вы сами видите, что, конечно, невозможно говорить о каких-то реверсивных процессах», — отметил Песков.