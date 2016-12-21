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Иранские курды обвинили Тегеран в организации взрывов в Ираке
Весь мир

Иранские курды обвинили Тегеран в организации взрывов в Ираке

21.12.2016 18:36
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Иранские курды обвинили Тегеран в организации взрывов в Ираке

Багдад, 21 декабря. Представители иранской курдской оппозиции обвинили Тегеран в организации взрывов и убийстве пяти курдов на севере Ирака.

Накануне в офисах Демократической партии Иранского Курдистана прозвучали несколько взрывов, погибли пять человек. Представитель Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК) обвинил в произошедшем власти Ирана. Летом бойцы ДПИК уже вступали в вооруженные боестолкновения с официальными властями Ирана, потери понесли обе стороны, курды обвинили Иран в провокационных действиях для эскалации конфликта. По уверениям представителя иранских курдов, ДПИК никогда не вела деятельности, которая могла бы навредить Тегерану. Власти Ирана пока воздерживаются от комментариев.

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