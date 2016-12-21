Жаловавшиеся Мутко футболисты ФК «Орел» ответили на совет обратиться за помощью в ООН

Москва, 21 декабря. Генеральный директор Первой футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов, представляющей интересы футболистов ФК «Орел» в конфликте с руководством клуба, прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление начальника Управления по физической культуре и спорту Орловской области Александра Муромского «Орловским новостям», в котором чиновник посоветовал игрокам обратиться в Организацию Объединенных Наций.

«Муромский предложил футболистам обратиться в ООН? Насколько я знаю, эта организация создана для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Было бы неплохо Александру Евгеньевичу это знать. Это первое», — заметил Антон Смирнов.

«Второе: футболисты не жаловались на сокращение бюджета, как об этом говорит Муромский. Было бы неплохо сначала ознакомиться с обращением игроков. Начальник Управления по физической культуре и спорту Орловской области, если исходить из анализа его работы в этой должности, привык сначала говорить, а потом думать, что он сказал, и извиняться», — заметил представитель футболистов.

«Ребята обратились к Виталию Леонтьевичу Мутко за защитой своих трудовых прав в соответствии с законодательством и регламентными нормами РФС, которые нарушаются сегодня ФК «Орел» и, в частности, Муромским как руководителем организации, которой Орловская область делегировала управление клубом. Третье: футболисты должны играть в футбол настолько, насколько они это умеют, а Муромскому и другим руководителям в области и клубе следует создать необходимые условия для достойного выступления клуба, но этого уже много лет в Орле никто не делает. Также хочется напомнить Александру Евгеньевичу про финансовые гарантии, которые его Управление давало РФС на выступление команды в ПФЛ и про обязательства клуба по заключенным трудовым договорам. Если об этом, также как и о том, что Управление по спорту Орловской области является учредителем клуба, Муромский вспомнит, ему не придется в прессе выглядеть абсолютно неосведомленным человеком, советующим футболистам его команды определиться, в каком клубе они хотят играть, профессиональном или с бюджетным финансированием», — заявил Смирнов.

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Напомним, во вторник футболисты «Орла» написали обращение президенту РФС и вице-премьеру РФ Виталию Мутко, в котором сообщили о нарушениях своих трудовых прав, нарушении контрактных обязательств и сокращении заработной платы до 15 тысяч рублей в месяц.