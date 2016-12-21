Сирия сегодня: первый пленник из Алеппо, «Ан-Нусра» и убийство посла, Британия хитрит

Сирийский военный отпущен на свободу в Алеппо. Террористическая организация «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство Андрея Карлова, посла РФ в Турции. Британский замминистра отказался обвинить Россию в военных преступлениях. Обо всем этом читайте в материале Федерального агентства новостей.

Алеппо: боевики опустили сирийского солдата на свободу

Боевики, удерживавшие ранее в своих руках восточные кварталы Алеппо, начали отпускать на свободу плененных ими военнослужащих сирийской армии. Делается это в рамках договора о прекращении огня и локальном перемирии, заключенном между официальным Дамаском и оппозиционерами.

О первом пленнике, отпущенном на свободу, известно немного. Имя солдата не разглашается, тем не менее, сирийская правительственная газета «Аль-Ватан» сообщает, что он провел у боевиков в плену более четырех лет — он находился там с самого 2012 года. Солдат попал в плен, угодив в засаду еще тогда, когда первые отряды входили в Алеппо. В руки своих сослуживцев он был передан на блокпосту в одной из южных частей города, в районе Эль-Амирия. Ожидается, что за первым освобожденным последуют и другие.

Убийство российского поста: месть за Алеппо или персональные счеты?

Иранское новостное агентство Mehr News сообщает, что ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова взяла на себя террористическая организация «Джейш аль-Фатх».

«Джейш аль-Фатх» — «Армия завоевания» — является коалицией вооруженных групп, противостоящих официальному сирийскому правительству в Дамаске. Значительная часть ее боевиков является членами запрещенной в России организации «Джебхат Фатах аш-Шам», ранее известной как «ан-Нусра». Согласно заявлению «Джейш аль-Фатх», убийство Карлова было местью за кровь женщин, стариков и детей Алеппо.

Начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов, впрочем, считает, что убийство Карлова было не столько «местью за Алеппо», сколько местью персонально ему. Карлов очень многое сделал для того, чтобы добиться перелома ситуации в Алеппо. Многое он сделал и для того, чтобы сгладить напряженность в отношениях между Турцией и Россией во время конфликта двух стран после инцидента со сбитым бомбардировщиком Су-24.

«Поэтому нельзя сбрасывать со счетов персональную ненависть и месть. Он (Карлов) действительно Герой России, и я думаю, что наше правительство по достоинству оценит его заслуги», — заявил Коновалов корреспонденту ФАН.

Голос неповиновения: замглавы британского МИД не стал обвинять РФ в военных преступлениях

В британском МИД назревает раскол или же, по крайней мере, такой вывод можно сделать на основании сегодняшней оговорки замминистра иностранных дел Соединенного Королевства сэра Алана Дункана. Если другие представители британского политикума — к примеру, непосредственный начальник Дункана Борис Джонсон — на все лады клеймят и ругают Россию за ее «военные преступления» в Алеппо, замминистра вовсе не спешит с выводами.

Так, Дункан готов признать факт человеческих потерь в ходе операции по освобождению Алеппо. Тем не менее, он отказывается прямо обвинить Россию в каком-либо нарушении международных норм или военных преступлениях в связи с этим. Разумеется, эта необычная для британского чиновника сдержанность вызвала крайнее недопонимание и гнев у членов парламента Великобритании.