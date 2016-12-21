Песков: Отношения между Россией и США почти полностью заморожены

Москва, 21 декабря. Почти все каналы взаимодействия между Россией и США на сегодняшний день находятся в замороженном состоянии. Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С США практически все уровни диалога находятся в замороженном состоянии. Мы не общаемся друг с другом. Или делаем это минимально», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Мир».

Напомним, что власти США свели к минимуму взаимодействие с Россией в 2014 году, после событий на Украине и в Крыму. Вашингтон ввел против России санкции, которые обещал снять после того, как будут реализованы достигнутые в Минске договоренности по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.