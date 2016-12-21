Лидер Движения автомобилистов объяснил любовь угонщиков к машинам ВАЗ

Москва, 21 декабря. Самой угоняемой машиной в России остается ВАЗ, 5 142 угона за минувшие шесть месяцев. На втором месте иномарка Toyota: угнано и украдено 2 609 автомобилей.

«ВАЗ действительно не очень хорошо защищен. Покупают его люди, которые не располагают высокими доходами, чтобы сигнализацию дорогую оплатить и так далее», — прокомментировал ситуацию лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, сообщает НСН.

Он заметил, что ВАЗ часто продают на запчасти. Эксперт заметил, что иномарки угоняют реже, чем дешевые машины, потому что их оставляют на платных парковках. За полугодие в РФ зафиксировано 13 859 угонов и более 20 тысяч краж автомобилей.