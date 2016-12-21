FAN-TV Лента новостей
ВКС РФ получат 900 новых самолетов и вертолетов до 2020 года
Россия

ВКС РФ получат 900 новых самолетов и вертолетов до 2020 года

Вчера 18:11
94

ВКС РФ получат 900 новых самолетов и вертолетов до 2020 года

Москва, 21 декабря. За время операции Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии было совершено более 30 тысяч боевых вылетов. Об этом сообщил первый заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Павел Кураченко.

«По состоянию на 20 декабря авиацией выполнено свыше 30 тысяч боевых вылетов, в ходе которых поражены более 62 тысяч объектов террористов», — пояснил он.

Кураченко также добавил, что до 2020 года на вооружение ВКС РФ дополнительно поступят более 900 единиц новой авиационной техники. Он пояснил, что в ближайшие три года ВКС РФ получат более 900 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов. Также Кураченко отметил, что более 900 летательных аппаратов будут полностью модернизированы.

комментарии
Кирилл Иванов
#павел кураченко
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

Сегодня 17:44
72

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

Сегодня 17:40
84

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

Сегодня 17:33
104

Новости Новороссии: Киев расследует убийственную халатность ВСУ в Донбассе, 970 ударов по ДНР

Сегодня 17:15
413

Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

Сегодня 17:09
1195
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Курды обвинили Тегеран в убийстве пяти человек в Ираке

17:51

ФСБ разоблачила законспирированную ячейку исламистов в Московском регионе

17:49

Киев дал месяц следователю ГПУ на обыск администрации Путина

17:49

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

17:44

Шойгу рассказал, как ВКС РФ спасли Сирию от распада

17:44

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

17:40

Украина сообщила, когда откажется от угля из ДНР и ЛНР

17:39

Поэтический автобус отправится из Москвы в Петербург

17:37

Рада приняла закон об амнистии для участников военной операции в Донбассе

17:36

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

17:33

Шойгу: Операция ВКС РФ в Сирии позволила проверить более 160 видов вооружения

17:32

Участника знаменитой банды из 90-х приговорили к 24 годам колонии в Москве

17:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Курды обвинили Тегеран в убийстве пяти человек в Ираке
Читать
Закрыть