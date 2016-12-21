ВКС РФ получат 900 новых самолетов и вертолетов до 2020 года

Москва, 21 декабря. За время операции Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии было совершено более 30 тысяч боевых вылетов. Об этом сообщил первый заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Павел Кураченко.

«По состоянию на 20 декабря авиацией выполнено свыше 30 тысяч боевых вылетов, в ходе которых поражены более 62 тысяч объектов террористов», — пояснил он.

Кураченко также добавил, что до 2020 года на вооружение ВКС РФ дополнительно поступят более 900 единиц новой авиационной техники. Он пояснил, что в ближайшие три года ВКС РФ получат более 900 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов. Также Кураченко отметил, что более 900 летательных аппаратов будут полностью модернизированы.