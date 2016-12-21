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Сирия: в Алеппо возобновилась эвакуация мирного населения
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Сирия: в Алеппо возобновилась эвакуация мирного населения

Вчера 18:05
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Сирия: в Алеппо возобновилась эвакуация мирного населения

Алеппо, 21 декабря. Эвакуация мирного населения из восточных районов Алеппо возобновлена. Об этом в среду заявил представитель ООН.

«Автобусы в настоящее время движутся из восточного Алеппо. Мы надеемся, что это продолжится, чтобы люди были эвакуированы в целости и сохранности», —  приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, что последние несколько недель гражданское население и раненые ополченцы покидали восточные районы Алеппо, которые все еще находятся под властью террористических группировок. Самим боевикам также разрешено безопасно покинуть Алеппо, если они сложат оружие. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что эвакуация может возобновиться в ближайшие несколько дней.

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