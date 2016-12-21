Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год

Москва, 21 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует встретить Новый год в кругу близких и родных людей. Об этом журналистам в среду поведал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно. С родными, близкими, друзьями… Как все отмечают Новый год», — отметил пресс-секретарь.

Песков также уверен в том, что президент обязательно посмотрит свое новогоднее обращение к россиянам.

Напомним, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Владимира Владимировича Путина с наступающими праздниками.

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