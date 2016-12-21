ИГИЛ призвало повторить берлинские теракты в Европе

Берлин, 21 декабря. Немецкоязычные члены террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) призвали устраивать теракты аналогичные берлинскому на рождественских рынках в Европе.

Эта пропаганда ведется в одном из популярных мессенджеров. Сразу после берлинского теракта один из активистов ИГИЛ сообщил, что такие виды терактов практически невозможно остановить, нужны всего лишь автомобиль и толпа людей, в которую террорист направит свою машину. На берлинской рождественской ярмарке грузовик врезался в толпу людей на одной из центральных площадей. Жертвами теракта стали 12 человек, еще около 50 получили травмы и ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы.