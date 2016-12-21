Москва, 21 декабря. Кремль не ждет мгновенного отказа от санкций в отношении России, но если партнеры выразят заинтересованность в диалоге по данному вопросу, это будет новым подходом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В одночасье никто от этого не откажется. Но если наши партнеры проявят готовность вести диалог в поисках решений и готовность учитывать озабоченности друг друга, вот это будет наилучшими проявлениями, это будет свежим новым подходом. Потому что логика диктует, что если есть проблема, ее нужно обсуждать», — заявил Песков.

Москва не ставит данный вопрос на повестку дня, поскольку от санкций страдают, прежде всего, европейские фермеры, отметил пресс-секретарь главы государства в интервью телеканалу «МИР». Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос отмены санкций в Москве не считают вопросом повестки дня, так как Россия не была инициатором санкционного диалога.

«Это, скорее, проблема наших партнеров. Причем эти санкции больше вреда наносят не столько нам. Больше вреда они наносят участникам экономической деятельности, которая находится в Европе», — подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле заявили, что Москва будет вынуждена принять адекватные меры на расширение Белым домом санкций против России.