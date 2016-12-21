Еврейский погром в Умани: Израиль негодует, а в Раде отбиваются «рукой Кремля»

Группа украинских националистов устроила погром в синагоге в Умани, осквернив могилу одного из столпов хасидизма — цадика (праведника) рабби Нахмана (Брацлавского). Скандал вышел на международный уровень, а некоторые украинские политики уже разглядели в инциденте зловещую «руку Кремля».

Что произошло

Как сообщил израильский портал Izrus, группа отморозков (иначе не скажешь) в ночь на среду ворвалась в синагогу в Умани, возведенную на глубоко почитаемой хасидами могиле рабби Нахмана. Националисты выкрикивали антисемитские ругательства и грозили молящимся насилием, но в результате ограничились погромом и осквернением святого для иудеев места: забросали помещения кусками свинины (мясо этих животных считается в иудаизме нечистым и находится под полным запретом) и облили красной краской, видимо, символизирующей кровь.

В довершение своих «подвигов» погромщики водрузили на стол со священными книгами свиную голову с вырезанной на ней свастикой. Находившиеся в здании хасиды сумели убежать и пожаловаться в полицию, но к прибытию стражей порядка нацики уже ретировались.

Реакция властей Украины

Мэр Умани (председатель горсовета) Александр Цебрий выразил возмущение инцидентом и призвал правоохранителей наказать виновных.

«Я как городской голова не допущу в городе разжигания межнациональной вражды. В районе паломничества брацлавских хасидов, на объектах, где расположены культовые религиозные сооружения или символы, будет усилена охрана. В частности, на могиле рабе Нахмана, — пообещал мэр. — Жители Умани и лично я категорически против разжигания межнациональной вражды, антисемитизма и ксенофобии».

Впрочем, сначала речь шла о возбуждении уголовного дела всего лишь по статье «хулиганство» (дескать, детки просто пошалили, никто же не пострадал, не так ли?). Но после начавшегося скандала и, мягко говоря, недовольства Израиля дело взял под личный контроль генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, для расследования инцидента Луценко срочно вызвал из отпуска прокурора Черкасской области.

Нацполиция Черкасской области возбудилась от прокурорского нагоняя, и в Умань прибыла специально созданная следственно-оперативная группа, «в которую вошли опытные и компетентные сотрудники с целью скорейшего раскрытия преступления», рассказал журналистам и.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Дело было экстренно переквалифицировано, и теперь погромщикам грозит до восьми лет лишения свободы по третьей части 161 статьи УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Антисемитизма на Украине нет?

Вопрос непростой. Украина, скажем мягко, всегда по этой части отличалась не в лучшую сторону. И как ни пытаются нынешние украинские власти, ориентирующиеся на Европу и США, доказать, что этот кошмар и позор на Украине изжит, факты говорят о другом. Несмотря на хорошие отношения Украины и Израиля, антисемитские проявления на Украине далеко не редкость.

Вот, например, некоторые комментарии под статьей о погроме.

— Как там дурачки /евреи — сторонники киевской власти — прим./ себя гордо называют — «жидобандеровцы»? Это им пламенный привет.

— Это не вы потеряли голову? — Простите, ну вам бы очень подошла эта /свиная/ голова.

— Никто не видел, кто это был! А они прямо экстрасенсы: тут тебе и националисты, тут тебе и ворвались... /Нехорошие/ популисты. Я с таким же успехом могу сказать, что это были путинские провокаторы. Главное рожу поумнее сделать.

— Ну, так украинское еврейство само виновато (а уж Коломойский так просто их отец родной). Хотя это еще не погром, а так, шалость.

— Вели бы себя как люди, было бы всё нормально, а так получили за свое свинство! И еще получат!

— Это признаки «Колиивщины», а Бандера вместе нациками здесь ни при чем, Иван Гонта и Максим Зализняк — это то же самое для украинцев, что и Емельян Пугачев для русских.

И т.д.

Уманская резня

Что касается последнего комментария, то, как говорится, с этого места давайте-ка поподробнее. Рабби Нахман завещал похоронить себя в Умани, сделав этот город местом паломничества своих последователей, не просто так. Этим он хотел почтить память десятков тысяч безвинных жертв знаменитой Уманской резни, произошедшей во время упомянутой выше «Колиивщины» — крестьянского восстания 1768 года под предводительством Гонты и Зализняка.

«Колиивщина», начавшаяся как национально-освободительное движение против Польши и впоследствии жестоко подавленная при участии русских войск, сопровождалось ужасающими зверствами по отношению к местному населению, в основном к евреям. Самым страшным эпизодом этого восстания стала знаменитая Уманская резня, во время которой погибли до 30 тысяч евреев.

Рабби Нахман из Бреслава умер через 42 года после этой трагедии, о которой он хорошо знал. Завещая похоронить себя в Умани, цадик написал: «Души умерших там за веру ждут меня».

Сегодня паломничество на могилу рабби Нахмана фактически является основой экономики Умани, которая получает от этого сотни тысяч долларов. Да, конечно, не все паломники воспитывались на английских подстриженных лужайках — брацлавские хасиды, как известно, — люди своеобразные. Но если бы не они, Умань давно бы зачахла, так что погромщики явно плюют в колодец, из которого городу еще пить и пить.

Напомним и еще об одном эпизоде. Год назад — во вторую годовщину Майдана — в Умани после долгих споров и препирательств, невзирая на протесты евреев, все-таки установили и в торжественной обстановке открыли памятник Гонте и Зализняку.

На торжественной церемонии открытия, в частности, присутствовали представители украинских националистических партий: «Свободы» и тогда еще функционировавшего запрещенного в РФ «Правого сектора».

«Рука Москвы»

Впрочем, некоторые украинские политики уже нашли виноватого в ночном уманском погроме. И да, вы правильно догадались, это, конечно же, Россия, которая таким экзотическим способом якобы мстит Израилю за голосование в поддержку антироссийской резолюции по Крыму, принятой Генассамблеей ООН.

«Для Украины хуже «полезных идиотов» могут быть только «полезные идиоты», работающие на российские деньги, — фантазирует нардеп Борислав Береза. — Сразу после того, как Израиль проголосовал за резолюцию ООН по Крыму, где Россия признается захватчиком, а Украина пострадавшей стороной, в Умани произошел погром в синагоге».

По версии Березы, все антисемитские инциденты на Украине последнего времени «спонсируются Москвой», которая таким способом якобы пытается подорвать крепнущие украино-израильские отношения.

«Мы это уже проходили. И свастику на семисвечнике у нас рисовали в Бабьем Яру накануне 75-летия, и во время Майдана пытались провокации с синагогами в Киеве делать, когда «Правый сектор» их охранял, и многое другое. Как только у нас начинают улучшаться отношения с Израилем, так сразу провокация с антисемитским душком», — пишет Береза

«Если это «рука Кремля», то куда смотрит СБУ? Грицака в отставку!» — резонно возражает один из комментаторов.