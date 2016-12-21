Apple добавит лошадей: компания представит три новинки в 2017 году

Купертино, 21 декабря. В Сеть просочилась некоторая информация о будущем iPhone 8, который проходит под кодовым названием Ferrari и вероятно будет иметь материнскую плату, разделенную на две части, что позволит сделать смартфон еще тоньше.

В китайской соцсети Weibo появились данные о планах Apple выпустить в 2017 восьмую серию iPhone. Речь идет о трех версиях, следующих под порядковыми номерами D20, D21 и D22. Отметим, что iPhone 7 и 7 Plus носили номера D10 и D20, поэтому эксперты предполагают — IT-гигант выпустит также модели iPhone 7S и 7S Plus.

По данным китайского источника, будущий iPhone называют кодовым словом Ferrari. Ранее сообщалось, что восьмое поколение дорогих смартфонов будет выпускаться с изогнутым дисплеем AMOLED. Известно, что «материнку» нового телефона разделят на две части, чтобы максимально сэкономить место для начинки и сделать iPhone 8 тоньше.