Суд продлил на три месяца арест экс-губернатору Кировской области Белых

Москва, 21 декабря. Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Белых меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта 2017 года», — сказала судья Наталья Дударь.

Следователь обосновывал ходатайство о продлении ареста необходимостью проведения экспертиз и «выявлению новых обстоятельств дела».

Стоит напомнить, что в отношении Никиты Белых было возбуждено уголовное дело о получении взяток в размере 400 тысяч евро. Он был пойман с поличным в конце июня в одном из московских ресторанов.