Песков с позиции власти ответил на вопрос об участии Путина в выборах-2018

Москва, 21 декабря. Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков пока не знает, планирует ли Владимир Путин участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2018 году.

«У многих сработал электоральный рефлекс. Потому что о выборах заговорили за два года до этих выборов… В институте, который называется властью, такого вопроса на повестке дня нет», — отметил пресс-секретарь.

Как ранее сообщала Газета.Ru, президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ, посвященный утверждению флага и геральдических знаков Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия).

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