Мотострелки в Забайкалье отправились на общевойсковой сбор ВВО

Хабаровск, 21 декабря. В Восточном военном округе начался сбор для руководящего состава общевойсковой армии ВВО, на котором военнослужащие подведут итоги за прошедший учебный год.

В мероприятии примут участие более 1200 военнослужащих округа. Командирам соединений продемонстрируют новую и модернизированную военную технику, поступившую в 2016 году на вооружение округа, а также проинформируют об особенностях ее боевого применения. На сборе до руководящего состава доведут сведения о новейших методиках подготовки личного состава к несению службы, будут произведены ротно-тактические учения на специальном полигоне. Командный сбор в Восточном военном округе продлится до конца недели.