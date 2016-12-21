Боевики разрушили старинную церковь в старой части Алеппо

Алеппо, 21 декабря. ​Источник ФАН прислал видео, на котором видны последствия разрушения боевиками древней школы-церкви Аш-Шибани, построенной еще в XII веке. На записи видно, что от здания в старой части города мало, что осталось, какие-то стены уничтожены полностью, а на их месте груда камней.

Известно, что оставшаяся группировка Омара ибн Абдулазиза всячески оттягивает момент своей эвакуации из восточной части Алеппо, выдвигая дополнительные условия и разрушая инфраструктуру.

Накануне источник ФАН прислал видео финала эвакуации жителей городов Фуа и Кефрайи. Тысячи людей были доставлены правительством в безопасные районы Алеппо из тех городов, где они три года подвергались обстрелам со стороны боевиков так называемой умеренной оппозиции – Сирийской свободной армии (ССА).

В общей сложности из кварталов города Алеппо, которые контролировали террористы, были вывезены почти 10 тысяч человек, в том числе почти пять тысяч боевиков.