Песков: Киеву придется выполнить минские соглашения

Москва, 21 декабря. Попытки Киева перефразировать минские соглашения в своих интересах приводят процесс урегулирования конфликта в тупик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что Москва не является сторонником конфликта в Донбассе, поэтому может лишь ожидать, что стороны, подписавшие минские соглашения, реализуют их. При этом он отметил, что процесс тормозит украинская сторона.

«Киев или не хочет, или не способен выполнить минские соглашения», — заметил он.

Однако представитель Кремля обратил внимание, что других документов, которые бы одобрил обе стороны конфликта, не существует.

«Поэтому у нас нет другой альтернативы, как исполнить минские договоренности. В той последовательности, в том объеме, как это прописано в тексте», — констатировал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что процессу мешают различные попытки Киева перефразировать и дать другие трактовки существующим положениям документа.

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