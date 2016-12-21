Боевые роботы России: «Соратник» и «Нерехта» продолжат дело, начатое в Латакии

На оперативных сборах командования Сухопутных войск РФ на подмосковном полигоне «Алабино» состоялись стрельбы с участием боевых роботизированных систем «Соратник» и «Нерехта», сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Со временем боевые роботы вытеснят обычных пехотинцев с поле боя, считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Впервые на этих сборах была выполнена боевая стрельба при розыгрыше тактического эпизода мотострелкового взвода с применением боевой роботизированной военной техники — модульных робототехнических комплексов «Соратник» и «Нерехта», — подчеркнул Салюков.

Он также заметил, что множество российских военачальников внимательно наблюдали за проведением стрельб и тактического взаимодействия звена робот-человек. Что-то в новой технике военных устроило, а что-то нет.

«Главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках. После показа у нас состоялся предметный обмен мнениями и замечаниями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась», — подчеркнул генерал-полковник.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, боевые роботы обязательно будут востребованы так как они уже доказали свою эффективность в реальном бою.

«Российские роботы «Платформа-М» и «Аргус» применялись в Сирии при взятии одной из высот в провинции Латакия. Боевые машины помогали сирийским военным брать высоту, на которой укрепились боевики ИГ (организация запрещена в России. — Прим. ФАН). Результат: порядка 70 исламистов были уничтожены, среди сирийских военных четыре легко раненных солдата. Так что роботизированные комплексы показали себя с самой лучшей стороны: они уменьшили потери личного состава и смогли вести прицельный огонь на поражение. Именно благодаря роботам высота была взята с наименьшими потерями. То есть данные устройства могут быть использованы российскими войсками для решения специфических задач, когда потери личного состава могут быть очень высоки — в условиях городского боя или штурма укрепленных точек и сооружений», — рассказывает военный эксперт.

Кроме этого, механические солдаты могут применяться и как охранные механизмы на стратегических объектах страны. Во время нападения противник в первую очередь пытается убрать часовых, но если на их месте окажется робот, ему придется крепко подумать перед наступлением.

«Боевые роботизированные платформы сейчас активно развиваются в США, Израиле и ряде европейских государств. Они уже готовы к выполнению функций разведчика или боевой системы по обороне и штурму. За роботами будущее, поэтому Россия не должна отставать в производстве подобных устройств», — заключает Леонков.

Напомним, новая боевая платформа «Нерехта» представляет собой робота, оснащенного пулеметами калибра 7,62 и 12,7 миллиметра. Более того, она способна бороться с более тяжелыми и защищенными целями за счет нового типа боеприпасов. В свою очередь, «Соратник» — разведывательная гусеничная машина с компьютерной системой управления последнего поколения, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения. На нее также может устанавливаться боевой модуль, который превращает разведчика в настоящего железного солдата.