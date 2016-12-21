Представитель ВКП рассказал о перспективах возобновления переговоров по Сирии

Каир, 21 декабря. Россия серьезно намерена провести новый раунд межсирийских переговоров и найти решение многолетнего кризиса в стране, заявили в Высшем комитете по переговорам сирийской оппозиции. Об этом заявил представитель комитета Рияд Наасан Ага.

«Что касается русских, они серьезны в желании провести переговоры, решении кризиса. Они способны оказать давление на сирийский режим, чтобы он согласился на переговоры», — сказал Наасан Ага, передает РИА Новости.

ВКП при этом пока не получил официальную информацию об инициативе провести переговоры в Астане. Неизвестно, какие группы оппозиции могут принять участие в масштабных переговорах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить переговоры по Сирии на новой площадке в Астане.