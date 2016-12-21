Нидерланды присоединились к политике долгосрочного сдерживания России НАТО — МИД РФ

Москва, 21 декабря. Отечественный МИД обратил внимание на информацию о возобновлении работы в Нидерландах склада ВС США, что показывает стремление Запада придать «сдерживанию» РФ долгосрочный характер.

МИД РФ прокомментировал ситуацию вокруг разморозки склада вооружения США в Нидерландах, отметив, что Амстердам продемонстрировал свою активную позицию в НАТО. Речь идет о «реализации установок саммитов альянса в Великобритании и Польше, которые едва ли можно назвать исключительно оборонительными», говорится в сообщении ведомства.

Также дипведомство отмечает, что Нидерланды предоставили США место для хранения ядерного оружия. В МИД подобные действия расцениваются как «недружественные выпады нидерландских властей» для нагнетания «антироссийской истерии».