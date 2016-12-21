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Заместитель Шойгу провел личный прием граждан в Москве
Россия

Заместитель Шойгу провел личный прием граждан в Москве

Вчера 17:48
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Заместитель Шойгу провел личный прием граждан в Москве

Москва, 21 декабря. Сегодня заместитель министра обороны России Тимур Иванов провел личный прием граждан.

Встреча с гражданами велась в общественной приемной министра обороны Российской Федерации. На этом приеме присутствовали сотрудники органов военного управления Минобороны России, которые смогли ответить на все вопросы, интересующие граждан. Чаще всего на встрече поднимались вопросы, связанные с имущественными и жилищными сферами. Все обращения граждан, отметили в пресс-службе военного ведомства, были рассмотрены. По обращениям даны необходимые поручения и предложены конкретные варианты решений.

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Алексей Громов
#сергей шойгу #тимур иванов
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