Стадо коров сгинуло в полынье в Саратовской области из-за нерадивого пастуха

Саратов, 21 декабря. В Саратовской области во время водопоя утонула 51 корова. Как стало известно Федеральному агентству новостей, по предварительным данным, пастух совхоза «Сысоевское» в Варфоломеевском муниципальном образовании Александрово-Гайского района вывел стадо коров на местный пруд к полынье на водопой.

Поскольку в этот день температура воздуха была минус 23 градуса, мужчина решил, что лед достаточно толстый, чтобы выдержать крупных животных. Всего в стаде была 171 голова, 51 животное провалилось под лед, который был тоньше у самой полыньи.

По данному факту прокуратура проводит проверку. Трупы отправили на утилизацию, чтобы избежать их растаскивания дикими животными. Директор хозяйства «Сысоевское» Исинбай Шалапаев доложил о происшествии в ветеринарные службы и МЧС.