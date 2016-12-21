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Высота 223 не сдается: как ВСУ несут огромные потери в боях под Дебальцево
Новороссия

Высота 223 не сдается: как ВСУ несут огромные потери в боях под Дебальцево

Вчера 17:51
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Высота 223 наша: как ВСУ несут огромные потери в боях под Дебальцево

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на позиции бойцов Луганской народной республики в районе Дебальцево. И, как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, киевским силовикам удалось вытеснить ополченцев с их позиций. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с защитником Донбасса о боевой ситуации на линии соприкосновения.

По словам Турчинова, украинские военные в ходе атаки заняли новые позиции, которые предоставили ВСУ дополнительные преимущества перед народными республиками в этом районе. Стоит заметить, что, по многочисленной информации украинских СМИ, речь идет о стратегических высотах, которые позволяют простреливать окрестности.

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Напомним, что активные боевые действия в районе Дебальцево длятся с 18 декабря. Украинская армия под прикрытием крупнокалиберной артиллерии предприняла попытку наступления в районе между населенными пунктами Калиново и Логвиново.

Высота 223 наша: как ВСУ несут огромные потери в боях под Дебальцево

«Боестолкновения под Дебальцево продолжаются. Однако, сегодня там стало немного тише, чем вчера. Цель украинской армии — высота 223. Она как была наша, так ею и осталась. Не смогли ее взять. Все остальное не имеет никакого значения, прежде всего стратегического. На данный момент идет бой в районе Грязевских ставков. Бой пока малоинтенсивный. В основном серьезные боестолкновения сосредоточены в районе Докучаевска и Ясиноватой. Это все, что нужно знать», — рассказал ФАН боец ДНР с позывным «Сенсей»  

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Илья Муромский
#ополченец сенсей
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