Командный состав Балтийского флота совершенствует методическое мастерство

Калининград, 21 декабря. В Калининграде стартовал сбор руководящего состава Балтийского флота (БФ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что сбор проходит под руководством командующего БФ вице-адмирала Александра Носатова.

«В мероприятии принимают участие более 100 генералов и офицеров – руководители органов военного управления флота, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей. Цель сбора — повышение уровня профессионализма руководящего и командного состава БФ, изучение передовых методик организации и проведения мероприятий боевой подготовки», — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия командный состав Балтийского флота подведет итоги за 2016 год, а также наметит основные задачи на будущий год. Большая часть сборов будет сосредоточена на проведении практических занятий с генералами и офицерами. На занятиях участники сбора ознакомятся с передовыми методиками обучения и воспитания личного состава.